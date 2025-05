Divisione Dogana esempio di concretezza e strategia di sviluppo

La Divisione Dogana si conferma il core business della Laghezza spa che ha chiuso il 2024 con un significativo fatturatoconfermando la solidità del proprio modello di business e l’efficacia della strategia di sviluppo adottata. I ricavi superano quota 54 milioni. Nel 2024 in particolare l’azienda ha compiuto un importante passo avanti nel proprio percorso di innovazione, aggiudicandosi il Bando Innovazione PR FESR Liguria 2021-2027 con il progetto “Isole Doganali e integrazione dei sistemi IT per l’innovazione organizzativa e dei processi”. L’adozione di una nuova infrastruttura IT integrata ha consentito l’automazione di tutti i processi, migliorando nettamente l’efficienza operativa e promuovendo una gestione più sostenibile. La Divisione Trasporti ha registrato un’importante espansione, con forti investimenti in capacità, a fine 2024 il numero di mezzi di proprietà si avvicina alle 100 unità operative, in copertura territoriale, con il potenziamento della presenza su Vado Ligure, Livorno e Venezia. Da evidenziare l’ampliamento del segmento reefer della flotta aziendale, che rafforza la value proposition della Laghezza SpA nel trasporto a temperatura controllata. Trainante la Divisione Logica. Nel 2024 sono stati messi a frutto gli investimenti effettuati nelle aree logistiche e magazzini doganali nel retroporto di La Spezia, in particolare con l’attività a pieno regime della struttura di Pratolino. "I risultati ottenuti – ha dichiarato il presidente Alessandro Laghezza (nella foto) – sono molto soddisfacenti e vanno oltre le nostre stesse previsioni, anche in considerazione della complessa situazione internazionale. La crescita è sostenuta non solo dai risultati economici e dagli investimenti effettuati in tutte le divisioni aziendali, ma anche da un’espansione territoriale significativa, che si concretizzerà nel 2025 anche nel settore logistico, e che rappresenta un vero e proprio cambio di scala".