Contship avanti tutta. Il gruppo ha registrato un trend di crescita. Migliorando il 2023

Il gruppo Contship ha chiuso in crescita il 2024 con ricavi pari a 252,1 miliioni di euro, trend superiore all’anno precedente. La pubblicazione del report annuale di Eurokai ha dunque confermato i numeri positivi per il Gruppo Contship e il risultato è trainato sia dal settore intermodale, che ha registrato un incremento del +16,3% che dai terminal marittimi, che hanno segnato un +16%. Il settore della logistica portuale guidato da La Spezia Container Terminal (LSCT) ha raggiunto nel 2024 performance particolarmente positive: la significativa crescita dell’utile di esercizio è stata spinta dall’aumento dei volumi movimentati, che ha portato a un incremento del fatturato. Fondamentale è stata anche una gestione attenta e bilanciata delle risorse, che ha permesso di migliorare l’efficienza operativa, mantenendo al contempo solidità finanziaria e qualità del servizio offerto.

"Il 2024 è stato un anno di significativa crescita – ha spiegato Tommaso Ferrario CFO di Contship – durante il quale Contship ha proseguito con decisione nel rafforzamento delle attività intermodali e nel consolidamento delle attività nei terminal marittimi". Numeri positivi anche sotto il profilo occupazionale. A fine 2024 i dipendenti totali sono 992: numero in aumento grazie a 196 nuove assunzioni effettuate nel corso dell’anno.

Anche il comparto intermodale ha mostrato un’evoluzione positiva. Nell’anno passato La Spezia Container Terminal ha compiuto significativi progressi nel progetto di ampliamento del Terminal Ravano, ottenendo l’approvazione del piano di investimento di 239 milioni e chiudendo la fase di valutazione delle offerte tecniche legate al bando di gara per la realizzazione del primo lotto prestazionale.

Dal gennaio 2024 Hannibal gestisce il servizio operativo di trucking interno nel porto. Per supportare questa attività, la società ha inserito personale qualificato per un totale di 147 assunzioni e investito in 15 nuovi trattori portuali. E per il futuro?

"Nonostante le incertezze geopolitiche – dichiara Matthieu Gasselin CEO di Contship –guardiamo al 2025 con determinazione, focalizzati sul piano di sviluppo nel terminal della Spezia e sull’avvio del nuovo hub strategico a Damietta, previsto per dicembre 2025".