Vola giù nel vuoto al Muzzerone. Il corpo di un uomo di 66 anni trovato per caso dopo un giorno

Ha scelto le rocce del Muzzerone per togliersi la vita. E’ partito venerdì al mattino in treno da Milano, senza dire nulla a moglie e figlio che, non vedendolo tornare a casa la sera, hanno denunciato la sua scomparsa. Di lui, milanese di 66 anni non si è più saputo nulla fino a ieri pomeriggio, quando un gruppo di escursionisti nella zona di Mandracchia Alta, tra le più impervie, ha notato un corpo senza vita sulle rocce sottostanti vicino al mare. Da lì è scattato l’allarme e non è stato facile per soccorso alpino (nella foto) e vigili del fuoco raggiungere il corpo.

Il medico legale ha fatto poi risalire il decesso al giorno precedente, 24 ore prima. Il 66enne si era lanciato nel vuoto, compiendo un volo di una quindicina di metri, venerdì pomeriggio. Arrivato alla stazione della Spezia ha raggiunto Le Grazie con i mezzi pubblici, poi è salito a piedi in una zona che evidentemente conosceva e che aveva scelto per compiere il terribile gesto. Il corpo dell’uomo è finito su uno sperone di roccia. Indossava jeans e scarpe da ginnastica, non aveva l’abbigliamento da escursionista della palestra di roccia. Col trascorrere delle ore e la comunicazione dei familiari, sono stati fugati i dubbi che si sia trattato di un suicidio.