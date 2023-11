Voci e aneddoti della domenica con Bontempi

‘Il bacio sulla fronte’ è un romanzo breve che narra delle domeniche trascorse dai nonni durante gli anni Ottanta e Novanta, un periodo in cui la domenica era ancora considerata un giorno di riposo interamente dedicato alla famiglia e al relax. Sara Bontempi, 44enne della provincia di Varese che vive nella nostra provincia, è un membro della famiglia Urrico, e ha deciso di raccogliere le storie e gli aneddoti di queste domeniche straordinarie in questo volume, con l’obiettivo di preservarle e condividerle con chi non crede che un periodo così meraviglioso, senza smartphone o Netflix, sia mai esistito. La storia si svolge nel contesto di una famiglia numerosa che ogni domenica mattina si riunisce al Capannone, il soprannome affettuoso per la casa dei nonni, immersa nei boschi. Il fulcro della storia è il rituale affettuoso tra nipoti e nonni, in particolare il bacio sulla fronte ricevuto dal nonno Pasquale. Questo gesto intimo e memorabile diventa un simbolo indelebile dell’infanzia dei nipoti, un legame che li accompagnerà per sempre. Sposata con Ruggero, con cui gestisce il travel blog Iris e Periplo Travel, dove condividono la loro passione per i viaggi, Sara ha pubblicato delle guide turistiche e un libro di ricette senza glutine in self publishing e lavora come promoter editoriale, offrendo servizi e promozione ad autori e artisti. Il suo racconto ‘Sugamo, la Tokyo dei pensionati’ è stato scelto per la raccolta ‘Giappone Desire - Letture per innamorarsi del Sol Levante’. pubblicato da Idrovolante Edizioni. Il romanzo ‘Il bacio sulla fronte’ – con la prefazione della scrittrice Daniela Merola – è pubblicato dalla casa editrice Lfa Publisher e disponibile nelle migliori librerie e store online.

m. magi