Voci di Natale con corali e filarmoniche

Tre appuntamenti musicali per rendere ancor più sentita e coinvolgente l’atmosfera delle festività natalizie. L’organizzazione dei tre concerti in programma da martedì a venerdì è curata dall’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra e inizierà proprio martedì, giorno di Santo Stefano, al salone parrocchiale nel cuore del borgo santostefanese alle 18 con la Filarmonica di Santo Stefano Magra. Si prosegue mercoledì 27 alla chiesa San Michele Arcangelo nella frazione di Ponzano superiore alle 21 con il concerto dal titolo ’Sorgete o pastori’ a cura delle corali di San Michele di Ponzano Magra e San Giovanni Battista di Terrarossa. Infine ultimo incontro quello in programma giovedì 28 alla chiesa di San Carlo Borromeo di Ponzano Ceramica alle 21.15 . Il concerto dal titolo ’Voices of Christmas’ è tenuto dalla corale San Bartolomeo e dal gruppo Joyful Singers. Tutti i concert sono a ingresso libero.