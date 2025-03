"Vlad’nBlood", l’opera rock

"Vlad’nBlood": questo il titolo della grande opera rock con cui si festeggia ritorno sulla scena live dello storico gruppo Magia Nera, che affonda le sue radici fra la Liguria e la Toscana di confine. Appuntamento domenica 23 marzo alle 21 al teatro Blanca "Fuori Luogo" in via Carriona a Carrara per questa eccezionale rappresentazione di "Vlad" (album pubblicato da Black Widow), il terzo vinile del gruppo che è arrivato dopo "L’ultima danza di Ophelia" e "Montecristo". Una versione inedita e capace di raccontare a 360 gradi luci e soprattutto ombre del vampiro più famoso del mondo, nata da un’idea originale del fondatore, chitarrista e cantante del gruppo Bruno Cencetti, che ne ha fatto anche un libro. Ora Vlad approda in teatro con un’opera rock dal nome "Vlad n’Blood" nel segno dell’innovazione e di un’originale rilettura. Oltre ai Magia Nera, ci sarà la voce narrante di Morgana Sinclair, con il contributo artistico di Simone De Lucia.