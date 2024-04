Vivicittà, domenica la 40esima edizione

Partirà da piazza Brin, domenica alle 10.30 (con ritrovo alle 8.30), la 40esima edizione di ‘Vivicittà’, manifestazione podistica internazionale Uisp, oramai tradizionale e molto attesa, che ha avuto il patrocinio del Comune. Nella stessa location anche l’arrivo, con i due consueti differenti appuntamenti: una gara competitiva di 10 chilometri, alla quale si affianca quella non competitiva, aperta a tutti, di 4 chilometri. Quest’ultima, ludico-motoria, prevede questo percorso: piazza Brin, corso Cavour, piazza del Mercato (lato mare), via Rosselli, corso Cavour, via Chiodo (andata e ritorno), via del Prione, piazza Garibaldi, viale Garibaldi, corso Cavour, via Milano, via Napoli, via Castelfidardo, corso Cavour, piazza Brin. Per iscriversi alla competitiva, entro le 18 di domani, recarsi online all’indirizzo www.endu.net/it/events/vivicitta-la-spezia/. Stesso discorso per la non competitiva, che però, prevede anche l’iscrizione negli uffici Uisp di via XXIV Maggio 351.