La carica dei 1.500 di Vivicittà: primi al traguardo Angelini e Fantigrossi

La Spezia, 2 aprile 2023 – Oltre 1.500 partecipanti alla 38esima edizione della 'Vivicittà', che ha colorato oggi la città. Samuele Angelini (Atletica Arcobaleno Savona, con il tempo di 31 minuti e 46 secondi) fresco campione italiano di Duathlon Sprint, e Ilaria Fantigrossi (Dinamo Sport, con il tempo di 41 minuti e 7 secondi) i primi a tagliare il traguardo nella storica piazza Brin, nelle due sezioni (maschile e femminile).

Sono 110 gli iscritti alla gara competitiva di 10 chilometri, oltre 1400 gli iscritti alla gara di circa 4 chilometri non competitiva. “Voglio fare i complimenti a tutti – ha dichiarato la presidente della Uisp Spezia e Valdimagra Diana Battistini – in particolare a quanti hanno voluto essere oggi protagonisti di una giornata davvero speciale. Sono anni che confermiamo e rilanciamo le presenze degli anni prima. Vivicittà ormai è entrata nelle abitudini della cittadinanza. Abbiamo tutti insieme oggi offerto un’immagine che potrà divenire la quotidianità”.

Quest’anno Vivicittà e sempre più dalla parte dei cittadini con il suo slogan la 'corsa dei diritti', con la voglia di camminare e riappropriarsi degli spazi comuni. E quest’anno tra i tanti messaggi che Vivicittà porta sempre tra la gente, c’era quello della solidarietà con la collaborazione di Tive6 onlus spezzina, per volontà degli amici e dei colleghi di lavoro di Matteo Tivegna, con il desiderio di averlo sempre accanto e rendergli omaggio con la realizzazione di piccoli grandi gesti: 1 euro di ogni partecipante è stato donato a Tive6 per proseguire questa bellissima avventura.

Presente attivamente il presidente nazionale della Fidal, lo spezzino Stefano Mei che si è cimentato anche nel giro di 4 chilometri, del presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, della deputata Maria Grazia Frijia, del sindaco Pierluigi Peracchini, degli assessori Marco Frascatore e Giulio Guerri, e del presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo.

“Tutto questo non sarebbe stato possibile – aggiunge Alessandro Sturlese, segretario generale del Comitato Uisp La Spezia e Valdimagra – senza la collaborazione di tante persone che hanno veramente a cuore questa manifestazione. Vorremmo ringraziare innanzitutto la cittadinanza spezzina e non, che si dimostra ogni anno sempre più affezionata a questa giornata, le decine di volontari Uisp presenti sul percorso e alle iscrizioni, il corpo di polizia municipale e il Servizio mobilità del Comune della Spezia, che hanno svolto un lavoro davvero encomiabile e fornito un indispensabile aiuto. E non scordiamoci di tutti i nostri tantissimi sponsor. Inoltre, con nostro grande orgoglio, i maestri Tomaino, Musante e Maraboshi, hanno voluto essere protagonisti alla corsa, donando le loro opere per la premiazione”.

Molti i premi speciali, dall’iscritta alla corsa più 'esperta' Mariù Mori, classe '27, al riconoscimento per le scuole più numerose, che questa volta è andato agli studenti del Cardarelli, mentre come è successo già per tanti anni consecutivamente, la vittoria per il gruppo più numeroso, neppure a dirlo, è andata all’Asd Ceraunavolta.

Classifica Generale Maschile

1 Angelini Samuele Atletica Arcobaleno Savona in 31:41, 2 Pelizza Matteo Asd Elite Athletes in 33:24, 3 Schiasselloni Luca Team 42195 in 34:18, 4 Pepoli Davide Asd Imperiali Atletica in 34:23, 5 5 Basso Nicolò Atletica Arcobaleno Savona in 34:26, 6 Tarantola Mirko G.P. Parco Alpi Apuane in 34:57, 7 Zano Lino Spezia Marathon Dlf in 35:04, 8 Vanni Nicola G.P. Parco Alpi Apuane in 35:32, 9 Lombardo Cristian Spezia Marathon Dlf in 36:30, 10 Figara Gabriele Asd Atletica Costa D'argento in 36:30, 11 Tuccia Pierluigi Avellino Runner in 36:37, 12 D'Aprile Pietro Asd Pod. Faggiano V.P. Service in 37:16, 13 Ferrari Tiziano Pro Avis Castelnuovo Magra in 38:21, 14 Piastra Enrico G.P. Parco Alpi Apuane in 38:21, 15 Leverotti Matteo Asd Atletica Alta Toscana in 38:52, 16 Piccinotti Lorenzo Spezia Marathon Dlf in 39:10, 17 Barcellone Alberto Run Card in 39:46, 18 Gallone Christian Run Card in 39:58, 19 Vergassola Davide in 41:08, 20 Quintavalla Mirco Runcard in 41:44, 21 Macherelli Massimo Spezia Marathon Dlf in 41:49, 22 Loddo Alessandro Marathon Portoscuso in 42:06, 23 Cavallo Andrea Run Card in 42:06, 24 Grandi Alessandro Edera Atl. Forli in 42:12, 25 Sanna Gabriele Spezia Marathon Dlf 42:26, 26 Bella Simone Spezia Marathon Dlf in 42:28, 27 Guerra Massimo Asd Atletica Spezia Duferco in 42:32, 28 Gagliardi Rodolfo Asd Polisportiva Madonnetta in 42:39, 29 Bertolini Alex Pro Avis Castelnuovo Magra in 43:20, 30 Torri Luciano Asd Polisportiva Madonnetta in 43:46. Poi, altri 52 al traguardo.

Classifica Generale Femminile

1 Fantigrossi Ilaria Asd Dinamo Sport in 42:07, 2 Mitolo Carolina Spezia Marathon Dlf in 48:13, 3 Tesconi Francesca G.P. Parco Alpi Apuane in 48:17, 4 Lencioni Cristina Spezia Marathon Dlf in 48:58, 5 Figliola Mara Asd Atletica Spezia Duferco in 49:41, 6 Santini Chiara Atl. Arci Favaro in 53:15, 7 Orlandi Martina Run Card in 57:28, 8 Cecchinelli Tiziana Atl. Arci Favaro in 58:56, 9 Sernesi Valentina Running Station Team Asd in 1:00:41, 10 Hernandez Yajaira Asd Marathon Athletic Avola 1:00:50, 11 Arena Alice Asd Golfo dei Poeti in 1:00:56, 12 Tamburini Jenny Running Station Team Asd in 1:01:23, 13 Italiano Maria Run Card in 1:02:16, 14 Giannoni Arianna Pro Avis Castelnuovo Magra in 1:04:01.