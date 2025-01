Tantissimi ragazzi di Carrara (e Massa) impegnati nelle file delle giovanili dello Spezia, altrettanti ’sprugolini’ (e giovani della provincia) nel vivaio giallozzurro. Un mix inevitabile fra due realtà così vicine geograficamente, dove Spezia e Carrarese nel corso degli anni hanno via via attinto i giovani più interessanti dalla provincia limitrofa. Per tutti loro il derby di domani allo stadio dei Marmi avrà un sapore molto particolare, fra la squadra della città natale e quella di appartenenza, in una miscellanea di emozioni forti. Le stesse emozioni che vivranno Nicolò Bertola e Diego Mascardi, carrarini doc, approdati nella rosa della prima squadra allenata da Luca D’Angelo, dopo la lunga esperienza nelle formazioni

del settore giovanile aquilotto.