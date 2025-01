’Vita contadina’ nel libro di Paolo Mancini

Continua il tour di Paolo Junior Mancini, laureato in giurisprudenza all’Università di Pisa, che inaugurerà l’anno nuovo presentando il suo libro “Vita contadina e diritti economico-sociali: noia e riflessioni in un villaggio agricolo”. L’evento è in programma domani, venerdì 3 gennaio, all’Oratorio di Piana Battolla, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “San Martino di Durasca”. L’inizio è previsto alle 17,30.

Nel corso della presentazione del suo libro “Vita contadina e diritti economico-sociali: noia e riflessioni in un villaggio agricolo” Paolo Junior Mancini dialogherà con l’architetto Stefano Calabretta, appassionato dell’argomento, riguardo la crisi delle realtà agricole nel corso degli anni fino ai giorni nostri.

Al termine dell’iniziativa per i partecipanti previsto sarà un brindisi offerto dall’associazione culturale “San Martino di Durasca”: la cittadinanza è invitata a partecipare.

Nella foto: Paolo Junior Mancini, che presenterà il suo libro a Piana Battolla