Visite guidate alla scoperta dei borghi

Sarà una lunga estate in compagnia delle guide turistiche Agtl sezione della Spezia impegnate in una serie di appuntamenti per conoscere, scoprire e in alcuni casi anche riscoprire grazie ai consigli degli esperti le località della nostra provincia. Sabato, 10 giugno, si parte alla scoperta del borgo collinare di Nicola nel comune di Luni con partenza alle 9.30 quindi sabato 17 si passa al comune di Ameglia con l’iniziativa dedicata alle voci degli artisti e scrittori alla foce del fiume Magra e si chiude sabato 24 sempre alle 9.30 alla villa Volpara in località La Rocchetta. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indiizzo: [email protected] Nel corso dell’estate le guide Agtl saranno impegnate anche nella promozione dei percorsi lenti tra la piana e le colline, progetto sviluppato con il Comune di Castelnuovo Magra.