’Apericinema’ a Solaro tra grandi classici e gioielli dei giorni nostri

Curata dal critico cinematografico Lorenzo Moretti, che introdurrà e commenterà i lungometraggi, è in rampa di lancio la rassegna ‘AperiCinema’ all’Arci Solaro, in via Giulio Vassale a Solaro. Si tratta di un ciclo di proiezioni – tutte con inizio alle 21.15 – dedicate al grande cinema, a ingresso libero. Ogni volta, con la visione del film e il dibattito, mentre alle 20 è prevista un’apericena, con contributo di partecipazione di 15 euro.

Il programma inizia venerdì 16 maggio con ‘La donna che visse due volte’ (Vertigo, produzione Usa del 1958, colore, 128 minuti) di Alfred Hitchcock, con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Henry Jones. Poi, venerdì 23 maggio, si prosegue con ‘Adele H. Una storia d’amore’ (L’Histoire d’Adèle H., produzione francese del 1975, colore, 96 minuti) di François Truffaut, con Isabelle Adjani, Bruce Robinson e Sylvia Marriott, candidato all’Oscar 1976 per la migliore attrice protagonista. E ancora venerdì 6 giugno ‘La finestra di fronte’ (produzione Italia/Gb/Turchia/Portogallo del 2003, colore, 105 minuti) di Ferzan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti, Raoul Bova e Filippo Nigro, vincitore di 5 David di Donatello (film, attore protagonista, attrice protagonista, musica, David Scuola). Infine, venerdì 20 giugno, ‘Perfect Days’, (Perfect Days, produzione Giappone/Germania del 2023, colore, 123 minuti) di Wim Wenders, con Kôji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada e Yumi Asô, Premio a Cannes per la miglior interpretazione maschile all’attore Kôji Yakusho, candidato all’Oscar 2024 come Miglior Film Straniero.

Il critico Moretti, laureato in cinema teatro e produzione multimediale, già docente di cinema e linguaggio filmico in istituti scolastici ed enti, saprà spiegare ai presenti caratteristiche, temi e dettagli delle pellicole. Per avere ulteriori informazioni e anche per le prenotazioni, è possibile rivolgersi ai numeri di telefono 347 6422283 o 389 4543405 o 348 9021058.

m. magi