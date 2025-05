Taranto, tulipano di seta nera

"Per aver restituito con intensità e misura la complessità di un personaggio diviso tra autorità e conflitto interiore, incarnando le contraddizioni di una generazione adulta che ha smarrito i propri ideali. Con sguardo penetrante e presenza scenica solida, Matteo Taranto dà vita a una figura che impone rispetto ma lascia trasparire fragilità, contribuendo in modo decisivo alla profondità emotiva e narrativa di ‘Never Too Late’. Una performance profonda, essenziale, di grande rigore". Con questa importante motivazione, l’attore spezzino è stato insignito del premio per la miglior interpretazione maschile alla XVIII edizione del Festival internazionale Tulipani di Seta Nera, per il ruolo di Giorgio Cabitza nella serie ‘Never Too Late’, diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico, disponibile su RaiPlay.

"Interpretare Giorgio Cabitza – dichiara Matteo Taranto – è stato un viaggio nel cuore delle contraddizioni umane. Un uomo in lotta con se stesso, diviso tra l’autorità che incarna e la fragilità che lo consuma. Ricevere questo premio mi onora profondamente perché riconosce non solo una prova attoriale, ma soprattutto il tentativo di dare voce a quella parte di generazione adulta che si è smarrita, che ha perso riferimenti ma non la dignità del dubbio. Ringrazio i registi Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico per la fiducia, così come Rai Fiction, Propaganda Italia e la produttrice Marina Marzotto per aver creduto in un progetto che unisce intrattenimento e profondità, coraggio e ascolto".

La serata di gala conclusiva del festival, in programma oggi al The Space cinema moderno di Roma, sarà poi trasmessa in seconda serata su Rai 2 martedì 8 luglio, portando in prima linea le storie e i volti di un cinema capace di raccontare la diversità e le fragilità con autenticità, in una rassegna dedicata al racconto cinematografico del sociale e della sostenibilità che quest’anno ha puntato a rimettere al centro della narrazione l’essere umano. Matteo Taranto e tutti gli altri vincitori saranno premiati nell’evento condotto da Lorena Bianchetti. Con loro anche tutte le opere vincitrici del Festival oltre a tanti personaggi che si sono distinti per il loro impegno per il sociale, tra cui la fiction cult della Rai ‘Mare Fuori’ come miglior serie tv e i Jalisse come miglior gruppo musicale. Per lo spezzino Taranto, già protagonista in diverse serie tv, film, pièce, corti e spot, l’ennesima soddisfazione della carriera.