Visite al castello di Madrignano e centro espositivo ‘Antichi Liguri’

Coop Zoe, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio, presenta gli orari di apertura del Castello Malaspina di Madrignano in occasione del ponte del 1° maggio. Sarà possibile visitare il castello e il centro espositivo ‘Gli Antichi Liguri in Val di Vara’ oggi e domani dalle 15.30 alle 18.30. Un’opportunità per immergersi nella bellezza incontaminata dell’entroterra spezzino e vivere un’esperienza di fruizione suggestiva e coinvolgente, alla scoperta della storia del territorio. Il racconto sarà affidato agli ambienti e agli spazi carichi di fascino e ai reperti archeologici esposti, provenienti da diversi musei ed eccezionalmente riuniti. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. Si ricorda che esiste la possibilità di visite guidate per gruppi, previa prenotazione. Per ulteriori informazioni contattare Amanda al 334 9968868 o Silvia al 389 9464044.