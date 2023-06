Visita la Biblioteca Ubaldo Mazzini, scopri il Palazzo Crozza e i suoi tesori!

Proseguono le visite guidate alla biblioteca Ubaldo Mazzini di corso Cavour, a cura della cooperativa socioculturale. Oggi, a partire dalle 15, saranno mostrati al pubblico le bellezze del Palazzo Crozza, in corso Cavour 251, le sue eleganti sale affrescate e alcuni dei tesori custoditi dalla biblioteca, che vanta un prezioso patrimonio librario ed è sede dell’Archivio Storico Comunale, che conserva oltre 2.200 pezzi che vanno dal tardo Medioevo fino al secolo scorso. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare lo 0187 727515 o inviare una mail a [email protected] Ricordiamo che per avere notizie fresche sulle iniziative della Mazzini, è possibile anche consultare i profili Facebook e Instagram dedicati @biblioteca.mazzini.