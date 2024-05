Visita guidata alla “Deposizione”

Grande successo per l’allestimento ‘La deposizione di Cristo. Tintoretto e Cariani, due maestri del Cinquecento a confronto’ al Museo Lia, che si concluderà domai. Per il finissage dell’allestimento, il museo di via del Prione 234 organizza una visita guidata a cura della storica dell’arte Elena Gerini dal titolo ‘La Deposizione dalla Croce. Capolavori del Museo Lia a confronto fra Medioevo e Rinascimento’ oggi, alle 11. I due capolavori di Tintoretto e Cariani, l’uno raffigurante il ‘Compianto sul corpo di Cristo’, un olio su tela databile al 1555-1556, e l’altro raffigurante ‘Cristo di pietà con gli angeli’, sempre olio su tela, saranno l’occasione per porre a confronto ulteriori opere medievali e rinascimentali di medesimo soggetto, in un excursus dedicato al tema della Deposizione dalla croce . La visita guidata è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso, prenotazione obbligatoria al numero 0187 727220 o mail [email protected].