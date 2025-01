Visita guidata al museo Camec

L’associazione “Amici del Camec”, costituita per promuovere iniziative all’insegna dell’arte e della cultura, organizza una visita guidata gratuita al museo ogni prima domenica del mese. Il primo appuntamento del nuovo anno è quindi fissato per questa domenica, 5 gennaio, con inizio alle 16.30. I posti sono a numero chiuso e quanti siano interessati a partecipare possono prenotare l’adesione inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail [email protected]. L’associazione è inoltre impegnata mella campagna di iscrizione: i membri potranno godere di alcuni vantaggi esclusivi. È possibile richiedere la tessera in occazione delle iniziative o anche online. In questo modo si contribuisce a sostenere le iniziative culturali e si può accedere a numerose agevolazioni. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare gli organizzatori tramite il medesimo indirizzo e-mail.