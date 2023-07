Virtuosi al Festival Paganiniano Dai temi classici al... Niccorock con gruppi e solisti internazionali

Venti spettacoli in tredici paesi per il Festival Paganiniano di Carro che, organizzato dalla Società dei Concerti della Spezia – con il contributo di Regione, Fondazione Carispezia e Comune di Carro e la collaborazione di Provincia, Comuni aderenti e dell’associazione Amici del Festival Paganiniano – alzerà il sipario per la ventiduesima volta. Il via sabato 15 luglio, a Carro, nella piazza della chiesa, a cui seguiranno gli altri appuntamenti, sulla strada del virtuosismo strumentale, nel nome di Paganini, con la direzione artistica di Bruno Fiorentini. Novità importanti in questo 2023, nell’ambito del progetto ‘Carro, il borgo di Paganini’ vincitore di un bando Pnrr. "Con questa edizione – spiega il presidente della Società dei Concerti, Andrea Isola – il Festival entrerà nell’itinerario culturale European Paganini Route, che riunisce in una rete internazionale tutti gli eventi ed istituzioni in Europa dedicati a Niccolo` Paganini". Sempre nell’ambito attuativo del Pnrr verranno utilizzate tecniche digitali per rappresentare lo spettacolo ‘Paganini: Ribelle in Armonia’.

Si parte da Carro con il violinista Sergej Krylov, accompagnato da Lucas Debargue al piano. Il 17 luglio a Follo il Quintetto per clarinetto e archi, il 18 luglio il duo Sollini-Barabatano a Santo Stefano Magra, il 19 lugli, a Brugnato la coppia Bologni-Bruno. Il 20 il pianista Maurizio Mastrini con l’International Strings Quartet. Poi il 23 luglio, con il recital solo piano di Giordano Buondonno, di nuovo a Brugnato, mentre il 25 ascolteremo il Quartetto per archi e pianoforte, Abrigo, Da¨hler, Bronzi, Sperandeo. Il 26 luglio il Barbican String Quartet, a Riccò località Val di Pino. Venerdì 28 luglio, Mario Carbotta, al flauto e il Trio d’archi Demetrio. Il 29 luglio, pianoforte e mandolino con Bruno Canino e Carlo Aonzo a Levanto; infine il 31 luglio Eloisa Cascio a Sesta Godano.

La seconda parte del Paganiniano inizia il 1° agosto a Carro con Giulio Plotino, violino solista, e l’Ensemble Hyperion. Il 2 agosto, Vadim Tchijik al violino con l’Ensemble Les Virtuoses, il 4 a Varese Ligure recital di piano di Emanuele Delucchi, il 5 agosto il diciassettenne Flavio Tozzi, il 6 agosto a Varese Ligure il pianista Alberto Chines, il 7 l’Ensemble Hyperion, l’8 il Trio Opera Viwa, l’11 a Carro il Gnu 4et. Gran finale il 14 agosto con Jessica Kuhn al violoncello e Roberto Issoglio al pianoforte. Tutti i concerti inizieranno alle 21, abbonamento 60 euro (biglietti singoli dagli 8 ai 15 euro). Info: [email protected] o al 351 6281806.

Marco Magi