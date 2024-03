Violenza sulle donne, flash mob per sensibilizzare

Il 24 novembre 2023, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Formentini ha organizzato un flash mob nel cortile della scuola, alla presenza di Tele Liguria Sud. "Ascoltando i recenti fatti di cronaca, ci siamo resi conto della gravità della problematica della violenza di genere e abbiamo deciso di impegnarci e di lavorare insieme per un evento volto a far riflettere ragazze e ragazzi sul tema", dice Mariangela Falcone, referente del plesso. L’idea è nata da Paola Bugliani, professoressa di arte e immagine, che ha sentito l’esigenza di diffondere tra ragazzi e ragazze la conoscenza del numero antiviolenza 1522. Con il confronto con le colleghe, in particolare con il contributo di Raffaella Cipressini, professoressa di Musica, si è arrivati a ideare un evento educativo d’effetto. Il flash mob si articolava in due parti: la prima una coreografia, inventata dai ragazzi, a ritmo della canzone "Acqua Pura" di Erica Taci; a conclusione due ragazze cantavano "Ragazza Sola" di Annalisa, accompagnate dal coro di tutti i compagni e le compagne che intonavano il ritornello. Per imparare il ballo e le canzoni gli alunni hanno impiegato circa tre settimane lavorando con impegno e costanza. "All’inizio, non pensavo di riuscire a svolgere il mio progetto in maniera accurata", dice la professoressa Cipressini, coordinatrice del progetto, "ma i ragazzi e i professori, mi hanno mostrato il loro supporto, che alla fine ha portato a tanta soddisfazione a tutti".