Evasi, lo spettacolo è festa

Per celebrare i premi nazionali ricevuti, uno spettacolo della Compagnia degli Evasi, torna al Dialma Ruggiero. "Come tutti i viaggi belli e lunghi arriva il momento di pensare al rientro e magari a prepararsi per qualche altra avventura dopo aver fatto i dovuti festeggiamenti con gli amici più cari", dichiarano gli Evasi, affiliati Fita (Federazione italiana teatro amatori) a più di due anni dall’esordio di ‘Penelope’, che verrà riproposto stasera, alle 21. Nella pièce scritta da Marco Balma con la regia e riadattamento di Vanessa Leonini, ci sono cinque attrici in scena: Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri e Monica Moro.

"L’appuntamento per questa ‘festa spettacolo’ – proseguono – è fissato nell’auditorium del Dialma di Fossitermi. Sarà occasione per fare festa col pubblico, che tanto amorevolmente lo ha sostenuto". ‘Penelope, l’eredità delle donne’, questo è il titolo completo, grazie ai premi ricevuti è stato inserito nelle stagioni di teatro professionistico del Teatro Sacco di Savona, del Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve, del Teatro Sipario Strappato di Genova, e del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra. "Avevamo il grande desiderio – dice la regista Vanessa Leonini – di ritrovarci su una scena a noi cara quella del Dialma Ruggiero, dopo più di due anni di tournée, per chiudere un ciclo e con esso il nostro appassionante percorso in compagnia del personaggio più iconico ed evocativo della mitologia omerica appunto quello di Penelope, una donna che solo apparentemente si accontenta di aspettare, ma che in fondo muove e fa la storia esattamente come il suo sposo Ulisse. Sono certa, continua Vanessa, che il teatro possa fare molto non solo per aiutare l’evasione dalla quotidianità, ma anche per approfondire e sensibilizzare l’animo delle persone su temi ancora oggi non scontati. Sarebbe per noi una gioia trovare in sala i volti di chi ancora non ha visto il nostro spettacolo ma anche ritrovare quelli di chi lo ha già apprezzato per festeggiare insieme alla salute del teatro fatto con amore e passione". Per questa replica spezzina è consigliata la prenotazione dei biglietti tramite messaggio WhatsApp al numero di telefono 335 8254436, con ingresso a 13 euro (ridotto a 10 per under 18 e over 65).

Marco Magi