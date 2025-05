Cna, Mazzola confermato. Adesione a Promostudi

L’assemblea di Cna La Spezia ha confermato all’unanimità alla presidenza per altri quattro anni Davide Mazzola. La nomina è arrivata nel corso dell’appuntamento che si è tenuto nell’Auditorium dell’Autorità portuale, occasione nella quale è stata annunciata anche l’adesione da parte della Cna alla Fondazione Promostudi che guida il Campus universitario della Spezia. "Con orgoglio rappresenterò per altri quattro anni al Cna spezzina, forte dei numeri che confermano la nostra Confederazione come prima a livello spezzino per consistenza associativa, oltre 5000 iscritti attivi di cui quasi 3000 imprenditori, e della considerazione della serietà e della preparazione nostra organizzazione ai tavoli di confronto e lavoro. Ringraziamo il segretario Angelo Matellini per il lavoro svolto che ci ha guidati verso questo risultato. Abbiamo rieletto gli organi di direzione e presidenza incrementando la quota di partecipazione femminile e dei giovani".

Sui temi d’attualità, Mazzola sottolinea che "siamo particolarmente orgogliosi del lavoro svolto nel settore della subacquea, avendo ottenuto il fondamentale risultato della di un contratto collettivo nazionale che non esisteva per un settore così particolare. Proseguiremo anche con il corso di formazione per operatori subacquei Ots che rappresenta un unicum a livello nazionale e che vede i corsisti tutti immediatamente assunti dalle imprese locali e regionali. Guardiamo con fiducia alla quarta edizione del B2B Mare organizzato con Confindustria e promosso insieme alla Camera di commercio che ha portato a uno strabiliante e crescente interesse e risultati ragguardevoli di creazioni di reti strategiche e sinergie tra imprese. In relazione alla filiera nautica siamo orgogliosi e grati nell’aver raggiunto l’avvio del complesso delle ’Casermette’ quale polo di refit e repair per manutenzione e costruzione imbarcazioni. Come Cna La Spezia – ha detto Mazzola – siamo disponibili nel creare percorsi di formazione in linea e sinergia, anche, con le necessità sociali del territorio come, ad esempio, il corso da pizzaioli eseguito nella casa circondariale spezzina con il Rotary, che vogliamo proseguire creando percorsi di accesso al lavoro dei detenuti". Nel corso dell’assemblea, Federica Maggiani è stata rieletta presidente onoraria di Cna La Spezia.