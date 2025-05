Cantiere di 400 giorni. Rettifica dell’Aurelia. Investiti due milioni

Partiranno entro un anno e si concluderanno entro giugno 2027 i lavori per la realizzazione del percorso alternativo alla strada statale 1 Aurelia a Riccò del Golfo, tra le frazioni di Debbio e Caresana Nuova. Ieri nella sala multimediale del Comune i tecnici di Anas insieme al sindaco Loris Figoli e all’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico economica, pronto per essere sottoposto alla Conferenza dei servizi con l’avvio della fase degli espropri dei terreni interessati nei tempi previsti dalla legge. Il costo dell’intervento è di 2 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova viabilità rettilinea, con una curvatura più morbida alle due estremità, in modo da rendere più agevole e sicuro il transito dei mezzi migliorando la visibilità del tratto. Gli interventi previsti riguardano l’eliminazione di una curva e l’addolcimento di un altro tornante, con la rimozione dell’incrocio a raso attraverso la creazione di una viabilità secondaria che raggiunge le abitazioni con un sottopasso, e la creazione di una corsia di svolta per la viabilità secondaria. Illustrato nell’occasione anche il cronoprogramma degli interventi: 45 giorni per l’avvio del procedimento e notifica degli espropri – 17 i mappali interessati, per un totale di 2.550 metri quadrati –, 90 giorni per l’ottenimento titolo edilizio, altri 90 per il procedimento di esproprio, verifica e validazione e successiva approvazione progetto. Tre mesi è invece il tempo fissato per le pratiche relative a frazionamenti, al decreto di trasferimento beni e presa possesso e disponibilità aree.

Alla consegna dei lavori – prevista per maggio del prossimo anno – seguiranno 400 giorni di cantiere per l’esecuzione materiale delle opere, seguiti da altri 30 giorni per il collaudo finale. Da qui la fine dei lavori stimata, salvo ritardi, nel giugno del 2027. "Grazie all’impegno della Regione siamo riusciti a far inserire quest’opera strategica nel contratto di programma di Anas – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone –. Si tratta, infatti, di un fondamentale adeguamento infrastrutturale atteso da decenni dalla popolazione di Riccò del Golfo e dell’intera provincia. Su quel tratto di Aurelia insiste l’abitato principale del paese: il susseguirsi di alcune curve, di cui una ‘a gomito’, a ridosso della collina rende difficile la visibilità, aumentando il pericolo su un’arteria molto trafficata. Il nuovo tracciato renderà il tragitto più rettilineo, garantendo non solo una maggiore sicurezza e scorrevolezza del traffico ma anche un significativo miglioramento della vivibilità di quella zona".

"Rappresento innanzitutto la mia gratitudine per la capacità di ascolto e di concreto riscontro di Regione Liguria in merito ai temi sentiti dalla comunità – dichiara il sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli –. La strada statale Aurelia è un’occasione di sviluppo e un patrimonio culturale, prima di essere un taglio urbano viabilistico e questo intervento conferma una volta di più la vocazione logistica e di sviluppo che Anas ha sul territorio. L’opera migliorerà la vita dei residenti e agevolerà il transito di migliaia di persone: dalla vicina città della Spezia e per le funzioni fondamentali dell’Aurelia nell’economia sociale e produttiva extraterritoriale".

Matteo Marcello