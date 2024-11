Prende a botte la moglie dopo il litigio in casa, marito a processo

La Spezia, 25 novembre 2024 – Un commerciante spezzino cinquantenne dovrà rispondere del reato di lesioni dolose aggravate nei confronti della moglie quarantenne per averla picchiata provocandole lesioni alla spalla e un trauma cranico. La donna infatti oltre a essere colpita era stata più volte gettata a terra. Spaventata e dolorante si era poi presentata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea dove i sanitari le avevano riscontrato diversi traumi e ecchimosi con una prognosi di 15 giorni. Ma prima di ricorrere alle cure dell’ospedale la donna, al momento dell’aggressione avvenuta in casa erano presenti anche le due figlie della coppia che però non hanno assistito, aveva chiesto l’intervento dei carabinieri della Spezia ai quali ha raccontato i motivi della lite che è sfociata nelle botte.

Un episodio, purtroppo, non isolato. Già in passato infatti si era reso protagonista di episodi di violenza nei confronti della moglie e infatti all’imputato era già stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento. La Procura, titolare del fascicolo il pm Maria Pia Simonetti, ha chiuso le indagini nei confronti del cinquantenne che dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate. Nella fase dell’incidente probatorio la donna era assistita dall’avvocato Andrea Buondonno. L’udienza è stata fissata il prossimo 6 giugno davanti al giudice Selene Ruberto.