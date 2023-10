Viale San Bartolomeo chiuso all’altezza di Mariperman a causa di una frana

Le piogge cadute in abbondanza ieri mattina, a parte qualche piccolo allagamento sulle strade, non hanno creato problemi in città. L’unico intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale si è verificato in viale San Bartolomeo, dove la strada è stata chiusa al transito veicolare nella tarda mattinata, prima su una corsia e poi su entrambe, a causa di una frana all’altezza di Mariperman. Nessun mezzo è rimasto coinvolto e probabilmente la causa non è da attribuire al maltempo, bensì alla rottura della condotta dell’acqua che si era verificata una decina di giorni fa. Dopo diverse ore di intervento degli operai, viale San Bartolomeo è stato riaperto al transito poco prima delle 20.