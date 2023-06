Viaggio nell’adolescenza Genitori a confronto con la psicologa Cananzi

La sezione della Spezia di ‘Genitori si Diventa’ ha organizzato per oggi alle 17.30, all’istituto Pia casa di Misericordia in scalinata Quintino Sella, un incontro con Francesca Cananzi, psicologa e psicoterapeuta, esperta di ambito adottivo, per riflettere sul tema ‘La qualità delle relazioni intergenerazionali. L’incontro tra vissuti genitoriali e adolescenziali’. Si parlerà di Adolescenza come fase del ciclo vitale di crocevia tra mondo interno ed esterno; come movimento evolutivo di allontanamento dalla fonte di sicurezza (base sicura) per esplorare il mondo e costruire un nuovo Sé psichico e fisico, mutato, in cui riconoscersi. "Ci si confronterà sui temi della genitorialità" dicono gli organizzatori