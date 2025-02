’Viaggio’ in centro città con il Cai

Un incontro organizzato dalla sezione spezzina del Cai, con la commissione di accompagnamento solidale, nell’ambito dei progetti ’Tutte le vie di Strina’ e ’Un sentiero per tutti’ è in calendario sabato 1° marzo, quando si terrà il percorso aperto a tutti (massimo 30 partecipanti) ’Angiolo Del Santo – Il primo grande scultore della Spezia’. Alla scoperta del centro storico e dei suoi tesori, con quest’uscita monografica che si snoderà fra piazza Verdi, i giardini pubblici, il piazzale del Marinaio, la cattedrale di Cristo Re, con le guide Andrea Violi della cooperativa Arte e Natura e Adele D’Ippolito; l’itinerario, facile e alla portata di tutti, partirà alle 10 da piazza Verdi (lato palazzo delle poste) e durerà circa 2 ore e 15’. Per prenotazioni, contattare il recapito 335-6181769. Angiolo Del Santo, vissuto fra il 1882 e il 1938, famoso per intendere l’arte come strumento di elevazione, è stato uno dei principali fautori dei tesori della Spezia.