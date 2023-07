Viadotto del Campertone a senso unico alternato Da domani il via ai lavori

Partirà domani l’intervento di manutenzione straordinaria del viadotto Campertone, sulla strada provinciale 370 delle Cinque Terre, nel comune di Riomaggiore. Si tratta di un’opera indispensabile per la messa in sicurezza dell’infrastruttura che rientra tra quelle individuate dal servizio tecnico dell’ente come bisognose di una riqualificazione tesa a garantirne la sicurezza. Questo programma prevede tre fasi e avviene alla luce di un percorso tecnico sviluppato dalla Provincia in oltre due anni di attività, in coordinamento e contatto con l’amministrazione comunale di Riomaggiore.

Da domani le attività programmate richiederanno l’istituzione di un senso unico alternato per garantire un intervento che eviti la chiusura del ponte e maggiori disagi per i cittadini. Il traffico verrà quindi regolato da un impianto semaforico per la tratta stradale interessata dal cantiere. Si tratta di una delle più importanti attività di manutenzione della rete delle infrastrutture stradali della provincia della Spezia che, dopo la fase di analisi e progetto preliminare, ora passa alla fase esecutiva dello specifico intervento manutentivo straordinario. I lavori sono finanziati nell’ambito del decreto ministeriale 123 del 2020 e il finanziamento è stato suddiviso in tre lotti, relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024. I lavori relativi al primo lotto dovranno necessariamente essere terminati entro il 31 dicembre di quest’anno. Complessivamente l’investimento sarà 3 milioni e 382mila euro. A oggi il ponte non presenta una condizione di rischio, ma questo intervento di manutenzione preventiva è fondamentale, specialmente nella gestione delle infrastrutture pubbliche con queste caratteristiche tecniche, e come tale deve essere attuato anticipatamente al possibile insorgere di problematiche.

Nelle scorse settimane i tecnici hanno svolto una serie di sopralluoghi in sito al seguito dei quali si sono definite, con la ditta incaricata dell’opera, le fasi di sviluppo del progetto esecutivo. Proprio per consentire che il programma di lavorazione si svolga il più velocemente possibile, limitando al massimo la durata, i tecnici hanno deciso di intervenire prima dall’alto, operando sull’impalcato, e ciò richiederà inevitabilmente l’istituzione di un senso unico alternato lungo il percorso della Litoranea, ovviamente limitatamente all’area del viadotto. La strada, quindi, non sarà mai chiusa e la viabilità sospesa, fatta eccezione per poche e sporadiche interruzioni per brevi interventi prevedibili, al massimo, in un arco di tempo definibile di poche ore o per tempi minori, questo al fine di consentire brevi interventi. La Provincia della Spezia garantirà informazione costante su ogni attività di cantiere che possa interessare la popolazione.