Via tutti gli striscioni e stop ai cori. Dalle curve un esempio di rispetto

Un filo sottile ha unito per una lunghissima mezz’ora le curve di Spezia e Ascoli che, una volta appreso del malore al tifoso aquilotto, hanno spontanemente tolto tutti gli striscioni. Poi niente più cori di incitamento da lì alla fine della partita, ma solo un silenzio pieno di rispetto e tristezza. Un atteggiamento particolarmente apprezzato dai supporters aquilotti come espresso a chiare lettere su più pagine social già poche ore dopo la partita, con messaggi di apprezzamento ai colleghi ascolani cui è stato rivolto un sincero ringraziamento. "Un grande esempio di correttezza" si legge in vari messaggi sui social network. E analogo ringraziamento è stato rivolto ai militi della Croce Rossa intervenuti in soccorso del tifoso.