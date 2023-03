Via dell’Amore riaperta a maggio

È attesa per maggio la riapertura del primo tratto della Via dell’Amore, lo storico itinerario a picco sul mare chiuso dal 2012 a causa di una frana. Ad annunciarlo, il presidente regionale Giovanni Toti. "La messa in sicurezza della Via dell’Amore è stata una grande sfida, un obiettivo fondamentale che abbiamo affrontato con determinazione – afferma Toti, che è anche commissario straordinario dell’opera – per garantire la riapertura di questo suggestivo sentiero, sito Unesco. Oggi, con un investimento complessivo di 12 milioni di euro, Regione Liguria è il primo finanziatore di quest’opera, che vale oltre 20 milioni di euro e rappresenta un unicum nazionale, per la delicatezza e la difficoltà di esecuzione sui versanti rocciosi a picco sul mare. Entro il mese di maggio riapriremo il primo tratto ed entro l’estate del prossimo anno restituiremo alle Cinque Terre, al Parco, a tutta la Liguria e al turismo internazionale questo gioiello, tanto delicato quanto prezioso. Un traguardo che riusciremo a tagliare grazie alla perfetta sinergia tra tutte le istituzioni e gli enti coinvolti in un iter molto complesso dal punto di vista progettuale e amministrativo"