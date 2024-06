Via dell'Amore: è ufficiale, il 19 luglio il sentiero sarà pronto

Genova, 20 giugno 2024 - Confermata il 19 luglio, nel pieno rispetto dei tempi, la chiusura del cantiere di messa in sicurezza e ripristino della Via dell’Amore da parte della struttura commissariale di Regione Liguria, con la consegna al Comune di Riomaggiore del sentiero patrimonio Unesco, circa 900 metri a picco sul mare nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Tutti gli enti – Governo, Regione Liguria con la struttura commissariale, Parco Nazionale della Cinque Terre, Provincia della Spezia, Comune di Riomaggiore, Questura e Prefettura - sono al lavoro per organizzare insieme, nei giorni immediatamente successivi, con molta probabilità il 26 luglio, l’evento di inaugurazione alla presenza delle autorità locali e nazionali. “Stiamo per traguardare un risultato storico per tutta la Liguria e per il Paese intero con la riapertura definitiva della Via dell’Amore – dichiara il commissario ad Acta Giacomo Giampedrone – Per la struttura commissariale che fa capo a Regione Liguria è stato un impegno senza precedenti che ci ha consentito di realizzare, in circa due anni e mezzo un intervento molto complesso, grazie a ditte specializzate che non hanno mai sospeso le lavorazioni, neppure durante la pandemia o le festività comandate. È un risultato straordinario e siamo orgogliosi di poter restituire, tra poche settimane, questo gioiello in primis ai residenti di Riomaggiore e Manarola, ai liguri e ai turisti di tutto il mondo”. "Sarà un evento di respiro internazionale che restituirà l'assoluta bellezza della Via dell'Amore - dice il presidente ad interim Alessandro Piana – frutto di un grande lavoro di messa in sicurezza da cui potremo implementare la promozione del territorio, del Parco e di un sentiero patrimonio dell'Unesco. Seguirà sicuramente un momento di festa e condivisione che vedrà anche protagoniste le eccellenze del territorio perché in Liguria natura, gusto, arte, tradizione sono profondamente intrecciate e garantiscono l'unicità e l'identificabilità della nostra regione nell'immaginario collettivo. Un plauso a tutti coloro che hanno lavorato per questo importantissimo risultato". “Come assessorato al Turismo, e con il prezioso ausilio del ministero del Turismo – afferma l'assessore al Turismo e ai Grandi eventi, Augusto Sartori - stiamo organizzando una cerimonia di riapertura che sarà anche un evento molto spettacolare che avrà un'eco di caratura internazionale dato che la Via dell'Amore è un luogo iconico conosciuto in tutto il mondo. Sono felice che finalmente la restituiremo nella sua interezza a beneficio non solo dei tantissimi turisti che torneranno a percorrerla ma anche e soprattutto a beneficio degli abitanti di Manarola e Riomaggiore”.