Via Bologna avanti tutta Palazzine in costruzione "Lavori finiti entro l’anno"

Il piano, frutto della collaborazione tra Arte, Regione Liguria e comuni, riguarda 278 alloggi, a La Spezia e in nove altre località della provincia: Sarzana, Levanto, Santo Stefano, Lerici, Bolano, Bonassola, Arcola, Luni e Portovenere. Nel capoluogo si procederà con la riqualificazione di 143 alloggi, ora tutti sfitti, attraverso un investimento complessivo di 11 milioni. Di questi, 8 milioni 682 mila euro serviranno a completare i lavori di demolizione e ricostruzione di 36 alloggi nelle due palazzine di via Bologna evacuate per problemi strutturali rispettivamente nel 2015 e nel 2019. "Il cantiere procede speditamente, – sottolinea l’amministratore unico di Arte Marco Tognetti – l’ambizioso cronoprogramma che ci siamo dati (con fine lavori prevista il 31 dicembre 2023) sarà rispettato." Al momento, terminate le operazioni di demolizione, si sta procedendo con la costruzione delle fondamenta. Tutti gli alloggi avranno una regolazione autonoma del riscaldamento e alti standard di efficienza (classe A4), sfruttando anche fonti di energia rinnovabile. Sempre a Spezia ulteriori 2 milioni 182 mila euro saranno destinati al recupero di altri 86 alloggi Erp, molti dei quali nel quartiere Umbertino, altri 127mila euro per la riqualificazione di 21 alloggi Ers. Quasi 5 milioni finanzieranno i lavori a Sarzana, per riqualificare 24 alloggi in due palazzine di Via Moro e via Villefranche, dove saranno recuperati altri 19 appartamenti, per un totale di 43 nuove case popolari.

