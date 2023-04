Via all’adeguamento sismico dell’alberghiero ‘Casini’ "Primi lavori con fondi Pnrr"

Sono iniziati all’alberghiero Casini i lavori per l’adeguamento statico sismico e la messa in sicurezza edilizia commissionati dalla Provincia e finanziati da fondi Pnrr. Ieri il sopralluogo del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Jacopo Ruggia, insieme ai tecnici dell’ente e al vicepreside dell’istituto Fabio Desideri (nella foto). "Si tratta del primo grande progetto di messa a norma e riqualificazione di un edificio scolastico spezzino portato avanti con i fondi del Pnrr sulla base di un programma di messa a norma degli edifici voluto dal presidente Peracchini. Sappiamo quanto l’istituto alberghiero sia importante e dobbiamo dare agli studenti la possibilità di formarsi in una scuola che sia sicura e all’avanguardia".