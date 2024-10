Via al laboratorio teatrale di Albertini al centro Labulè di via Colombo

L’obiettivo non è solamente insegnare a recitare. Prenderà il via lunedì 7 ottobre al centro Labulè di via Colombo 152, il laboratorio teatrale ideato e diretto da Alessandro Albertini. Il percorso che propone lo spezzino non ha come unico fine la recitazione, ma offre diverse e stimolanti strategie di apprendimento, che permettono a ciascun individuo di conoscersi più a fondo e sviluppare le proprie capacità creative. Un metodo di lavoro ‘esperienziale’ che darà la possibilità di avvicinarsi al teatro in maniera giocosa e naturale non solo ad aspiranti attori, ma anche a coloro che, per ragioni personali, artistiche o di lavoro, vogliano migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione. Un modo di fare teatro basato sul principio della collaborazione e non della competizione, facendo in modo che, anche le persone più timide, possano arrivare ad esprimersi recitando degnamente sulla scena. "La priorità del laboratorio teatrale – spiega Albertini – è, infatti, quella di creare uno spazio protetto dove l’allievo possa sentirsi libero di esprimersi, possa vincere le proprie resistenze, aprirsi a un rapporto umano con gli altri allievi e capisca che ‘molto’ può essere fatto quando l’atmosfera di lavoro è rassicurante e divertente, acquisendo in maniera giocosa gli strumenti necessari per ‘Imparare ad Imparare’. Non perdete l’occasione di provare qualcosa che vi renderà felici". È vero anche, però, per chi volesse intraprendere un percorso attoriale più specifico, che esiste la possibilità di entrare a far parte della compagnia di produzione ‘Lo scantinato’, attiva sul territorio dal 1997, dopo aver compiuto una formazione di tre anni. Il primo appuntamento (la lezione si tiene dalle 20.30 alle 22.30) per chi voglia provare è sempre gratuito e senza impegno. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono (anche per le prenotazioni) 349 8758742.

m. magi