Vezzano vuole la sua palestra nel verde

Il Comune di Vezzano ha richiesto un finanziamento di 35mila euro dal bando destinato ai Comuni liguri per la promozione dell’attività sportiva. L’obiettivo allestire un’area sportiva attrezzata al Boschetto dei Prati di Vezzano. Uno spazio dismesso e abbandonato da tempo e su cui è pronto il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto da Filippo Bianchi, Responsabile dell’area lavori pubblici del Comune. "Lo spazio verde è limitrofo ai plessi scolastici della frazione di Prati di Vezzano – spiegano dal Comune_ e in particolare alla scuola dell’infanzia che dista meno di 200 metri e con scarsa disponibilità di spazi da destinare all’educazione motoria. inoltre è presente nelle immediate vicinanze un campetto da pallacanestro e calcetto oramai in disuso per il quale risulta possibile la riqualificazione con la creazione ex novo di un campetto come richiesto dal bando ". Il bando inoltre mira a promuovere l’adozione di stili di vita attivi da parte di tutta la popolazione intervenendo sul territorio per riqualificarlo grazie alla creazione di vere e proprie "palestre a cielo aperto", dotate di strumentazioni in grado di allenare le diverse parti del corpo e utilizzabili anche da persone diversamente abili. L’intento è appassionare il maggior numero possibile di persone all’esercizio fisico, con la speranza di ottenere un ritorno altamente positivo alle azioni rivolte a combattere la sedentarietà e allontanare al tempo stesso, soprattutto i giovani, dall’utilizzo spesso eccessivo di dispositivi mobili e tecnologie informatiche.