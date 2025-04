Vezzano tra storia e antenne. Bellezze del borgo e polemica il malumore va in diretta

Bellezza e polemiche. Ampio servizio su Tg3 dedicato alle bellezze di Vezzano Ligure. Ill sindaco Massimo Bertoni e la presidente della Pro Loco Nadia Ferdeghini che hanno presentato il paese e spiegato anche le origini del nome, derivante dall’antica famiglia romana dei Vezzi. Un servizio iniziato sull’arte, sulle tradizioni che vivono Vezzano, la sagra dell’uva. la De.Co e molti altri aspetti ma che non ha tralasciato il problema che in questo momento attanaglia il paese capoluogo, la posa delle antenne. Gli inviati forse incuriositi dagli striscioni appesi ovunque e informati che nel territorio comunale si sta mettendo insieme un gruppo numeroso di residenti che hanno intenzione di contrastare la proliferazione di impianti 5G hanno chiesto spiegazioni. Il sindaco Massimo Bertoni ha espresso le sue preoccupazioni in merito, sostenendo che i timori non sono solo dei cittadini ma della giunta stessa e che al momento non si tratta di sette, dieci antenne come alcuni sostengono, ma di una. Di diverso parere i due intervistati Tiziano Pucci e Cinzia Calanchi, del gruppo Stop 5G VezzaNo, che hanno parlato del piano antenne dove ne sono previste nove e portato le telecamere in via della Stazione dove Iliad, iniziando i lavori ad insaputa di tutti, sta istallando un pennone. Due vezzanesi, abitanti proprio in quella strada hanno riferito le loro preoccupazioni per la salute. Un luogo del centro storico dove l’antenna sorgerà solo a pochi metri da un un traliccio dell’alta tensione e le loro abitazioni si troveranno nel mezzo, esprimendo una forte preoccupazione per le patologie già presenti e per i portatori di pacemaker, oltre a tutte le altre problematiche che ne possono derivare.

Cristina Guala