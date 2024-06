Vertice a casa Toti, tocca ai partiti. Ad Ameglia FdI, Lega e Forza Italia

Dopo i fedelissimi, i maggiorenti dei partiti. Oggi alle 16.30, secondo round degli incontri politici concessi dal gip del tribunale di Genova al presidente Giovanni Toti, ai domiciliari nella villetta di Ameglia dallo scorso 7 maggio. Oggi, a far ingresso nell’abitazione di via Pisanello, saranno il deputato e coordinatore ligure di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, il viceministro e segretario della Lega in Liguria, Edoardo Rixi, e il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. Un incontro che, politicamente parlando, potrebbe andare anche oltre la gestione dell’immediato: se da una parte la volontà di tirare avanti fino alla fine del mandato pare granitica, gli interrogativi su come si presenterà il centrodestra al voto nell’autunno 2025 sono molteplici. Matteo Rosso, proprio recentemente non ha mancato di illustrare la posizione dei meloniani: da una parte il sostegno quasi incondizionato a Toti, per il quale viene auspicato il ritorno all’agibilità nel periodo più breve possibile, dall’altra la ferma convinzione che oggi, diversamente da qualche anno fa, siano i partiti e non il civismo a fungere da stampella al governatore regionale, in questo momento politicamente difficile per il movimento arancione. Tanto che lo stesso Rosso, nel ribadire il sostegno e l’obiettivo di arrivare alla fine del mandato, non ha fatto mistero che in vista delle elezioni del 2025 il partito possa anche aspirare a indicare il nome-guida della coalizione di centrodestra alle prossime consultazioni elettorali regionali. Un paio di nomi, peraltro, sarebbero già nell’agenda del segretario regionale di Fratelli d’Italia, cui non è andato giù l’esito del voto a Sanremo. Il trittico di incontri dovrebbe chiudersi lunedì 1° luglio, quando a varcare l’ingresso dell’abitazione di Toti saranno Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, leader e deputato di Noi Moderati. Intanto proprio oggi pomeriggio, alle 18.30 alla mediateca regionale, si terrà un convegno organizzato da Fratelli d’Italia, intitolato “Sicurezza: il lavoro del Governo Meloni”, che vedrà come relatori Augusta Montaruli, vice capogruppo FdI alla Camera, e la deputata Maria Grazia Frijia.

mat.mar.