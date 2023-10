’Verità’ oltre il successo. Il nuovo ep dei Palmaria. Energico e travolgente

"Spesso si cresce con la convinzione che le opportunità e la felicità siano nascoste in qualche angolo sperduto del mondo, che per sentirsi realizzati si debba andare lontano, raggiungere luoghi sconosciuti, scavare e scavare all’infinito. Ma se ci guardiamo intorno, la verità e il centro delle cose potrebbero essere proprio sotto il nostro naso, così vicine che sembrava impossibile". Francesco Drovandi e Giulia Magnani, i due componenti dei Palmaria, presentano così il loro nuovo singolo ‘Verità’, uscito nei giorni scorsi per Peermusic Italy. Un brano energico e travolgente che dice... solo la verità. La verità oltre le cose, oltre le opportunità, oltre il successo.

Dopo il tour estivo e la data che li ha visti protagonisti del prestigioso Sziget Festival, ecco la nuova opera. Nel singolo, scritto e prodotto dal duo con la collaborazione di Emanuele Triglia al basso e alla produzione, una voce morbida e suadente si muove su atmosfere soul prima di virare su sonorità disco. Il brano nasce infatti da un groove di basso, chitarra e batteria con un approccio che si ispira al sound degli anni ’70 e di grandi artisti come Otis Redding e James Brown, integrati con synth più moderni e sample vocali. Ricordiamo che la carriera dei Palmaria, è iniziata nel 2017 quando hanno pubblicato l’ep di debutto ‘Swim’, disco che ha raggiunto oltre un milione di stream su Spotify e che ha ricevuto il supporto di network inglesi come Complex, Clash, Bbc 6 Music, Amazing Radio e molte altre. Nel 2019, Giulia e Francesco spingono la loro poetica verso un nuovo livello artistico con la pubblicazione di nuovi singoli, inseriti nelle principali playlist editoriali di riferimento e in rotazione nei maggiori programmi musicali inglesi come Jamz Supernova su Bbc. Nel 2022 inizia la collaborazione con Peermusic Italy, che vede l’uscita di una serie di singoli che riscuotono ottimi risultati sia in Italia che all’estero. A giugno i Palmaria presentano i nuovi lavori dal vivo a Londra, con una serie di date co-finanziate da Italia Music Export, che culminano in un headline show all’iconico Paper Dress Vintage. I Palmaria, d’altra parte, hanno sviluppato uno stile che mescola e alterna l’italiano e l’inglese e che sempre più si rivolge a un pubblico internazionale. Ed in questo solco Il 24 novembre scorso è uscito il nuovo ep ‘Chameleon’, viaggio nel variegato universo musicale dei Palmaria, poi spazio ai più recenti. Il 4 maggio il nuovo singolo ‘Buche’, in collaborazione con i colleghi di etichetta Bluem e Giumo, seguiti poi poi il 15 giugno della canzone ‘Questo Momento’ e il tour estivo con una tappa al prestigioso Sziget Festival. Attualmente? "Siamo in studio al lavoro su della nuova musica". Marco Magi