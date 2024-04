Verde Mare, patto da 944mila euro. Servizi e iniziative per la comunità. Accordo triennale con il Comune

Una convenzione triennale da 944mila euro per potenziare la cura e la manutenzione del territorio, ma anche per introdurre una molteciplità di servizi a favore della comunità. È quanto siglato dal Comune di Lerici con la cooperativa di comunità Verde Mare. Nei giorni scorsi, la giunta comunale guidata da Leonardo Paoletti ha ratificato l’atto che vedrà, nei prossimi tre anni, la cooperativa attivissima con una lunga serie di attività sul territorio. Nel dettaglio, il Comune ha affidato alla cooperativa la manutenzione degli edifici pubblici, dell’arredo e del verde urbano, e anche i servizi di salvataggio presso la spiaggia libera della Marinella di San Terenzo e al molo di Lerici. La convenzioen prevede anche interventi per il recupero e la valorizzazione delle produzioni tradizionali – un primo prodotto è stato realizzato e proposto al pubblico per le ultime festività, ovvero la ’Fugaza de Teae’ che ha avuto un discreto successo – nonchè il recupero di oliveti e colture tradizionali del territorio, finalizzato ad esempio alla produzione di olio extravergine di oliva a marchio territoriale. Nella convenzione c’è spazio anche per una serie di iniziative per residenti e turisti da avviare in collaborazione con l’amministrazione comunale, come ad esempio il servizio di babysitter e dog sitter per turisti e residenti, la pulizia di camere e appartamenti a uso turistico, servizi di accoglienza, l’avvio di un servizio di taxi boat per raggiungere via mare i borghi del Lericino.

"Il valore aggiunto, dal punto di vista sociale, è l’obiettivo di far emergere parecchie situazioni di lavoro nero per alcune e, al contempo offrire supporto sia agli imprenditori in ambito turistico che ai turisti stessi. Alcuni sondaggi svolti con alcune realtà hanno dimostrato l’interesse per la proposta. La collaborazione richiesta è quella di avviare le iniziative di promozione necessarie al raggiungimento delle diverse proposte" si legge nella convenzione, che apre anche alla possibilità di lavorare a coprogettazioni, accordi di partenariato per la ralizzazione di inziative dedicate allo sviluppo economico e culturale del territorio, anche con la partecipazione congiunta a bandi dedicati. "L’affidamento delle attività consentirà un incremento occupazionale di 4 unità oltre ad ulteriori assunzioni a carattere stagionale" si legge nel contratto, che scadrà a fine 2026.

Matteo Marcello