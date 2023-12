Vento di Francia. Nuovo singolo targato Ringozzi

"Questa canzone è il nuovo singolo tratto dall’album in lavorazione, che uscirà in primavera e sarà diverso dal solito: una provocazione donchisciottesca". Lo spezzino Mattia Ringozzi torna in sala d’incisione e firma un brano ad alto tasso di suggestione. S’intitola “Il vento di Francia” e dopo l’esordio nella trasmissione Folk Music road di RadioFm è ora disponibile sui profili ufficiali del cantautore, prodotto e arrangiato da Ugo Bongianni per Udb Carousel Records, con la partecipazione di Meme Lucarelli alle chitarre. Un brano bilingue, scritto in italiano e nella lingua del paese di adozione di Ringozzi - dove questo chansonnier svolge attività accademica - che regalano, uno dopo l’altro, quadri fatti di particolari, ricordi, atmosfere raccordati fino alla strofa finale: "È la vita che canta/come il vento di Francia/dolce come un sospiro/pronto a ricominciare".