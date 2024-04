Venticinque anni di Banca Etica. Gli spezzini K’in 232 per la festa

Venticinque anni di impegno per trasformare la finanza in un motore di cambiamento, capace di generare impatti positivi per la pace, l’ambiente, l’inclusione e la giustizia sociale. Si festeggiano oggi, a partire dalle 16.30, a La Claque – Teatro della Tosse di Genova (vicolo San Donato 9, angolo vico dei Biscotti) i primi venticinque anni di Banca Etica, a cui parteciperà una band spezzina, i K’in 232. Durante l’evento, aperto dal Coro Maddalena, e co-condotto dagli artisti Fabio Saccomani e Alessandro Bergallo, saliranno sul palco a raccontare la loro storia in Banca Etica: fra loro Silvia Defilippi, Tiziana Bonora, Francesco Fassone, Antonio Bruno e Haidi Giuliani.

La serata continuerà con due momenti di spettacolo con Ugo Dighero e Maurizio Carucci. E dalle 20 appuntamento ai Giardini Luzzati con la musica dei K’in 232, composti Marco Del Sarto alle chitarre, Pino La Rocca al basso, Luca Bresciani alla batteria e Massimo Parducci alla voce e alla chitarra. I K’in 232 raccontano da sempre i loro stati emozionali attraverso un rock sociale e di frontiera. Un insieme circolare di canzoni, che vogliono vedere aldilà dei muri per raccontare i temi sociali e ambientali. La band lo chiama Quetzal Tour. ‘Quetzal’ è il titolo della loro prima canzone e album. "Il Quetzal – spiega Parducci – è un uccello che vive nel centro America al quale viene riconosciuto da molte comunità locali, l’essere simbolo della libertà". I K’in 232 , nome tutto riconducibile alla tradizioni della civiltà dei Maya, vogliono volare sulle rotte libertarie del Quetzal, lo fanno per osservare meglio il comportamento umano e l’ambiente in cui vive. Ne sono nate canzoni contraddistinte da intense critiche alle relative condotte umane. "Ormai soggiogate da un sistema socioeconomico capitalistico aggressivo: una deriva, quasi antropologica, drammaticamente ingiusta per la maggior parte dei coabitanti del pianeta, che è necessario trasformare quanto prima". Sulla base della premesse citate la band trova molti suoi riferimenti valoriali in quelli fondativi della Banca festeggiata: anche lo slogan che la Banca ha scelto per il suo compleanno piace ai K’in 232: ’25 anni per la Pace, l’ ambiente e l’inclusione’. La location dell’evento rafforza ulteriormente l’idea dei sogni realizzabili. "L’ area dove sorgono gli attuali Giardini Luzzati di Genova – conclude Parducci – è nata dalle macerie dell’abbandono e la trascuratezza urbana e umana, diventò nel tempo zona poco raccomandabile del centro storico di Genova, zona di spaccio di droga e piccola delinquenza. Oggi il quartiere, grazie ad un progetto cooperativo di comunità, si è trasformato in laboratorio sociale e culturale aperto e accogliente".

Marco Magi