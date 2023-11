Venti anni di formazione. Presente e futuro del Cisita: "Dare certezze ai giovani"

Non solo una rassegna dei risultati raggiunti dalla Formazione nel territorio spezzino, ma un vero e proprio manifesto programmatico. Questi i presupposti e la vision fissata da Giorgia Bucchioni, presidente di Cisita e vicepresidente Confindustria La Spezia, durante l’evento ‘Il futuro è adesso’, per i 20 anni di formazione professionale del Centro. Nell’auditorium dedicato alla memoria del padre Giorgio S. Bucchioni, ha introdotto i temi e gli eventi della giornata. E il futuro non poteva che essere rappresentato dai giovanissimi delle scuole medie della provincia, con 6 classi del progetto ‘Ragazzi in azienda’, intervenute per presentare i propri originali lavori sull’esperienza compiuta. Insieme a loro, i ragazzi del Cisita, in un mix tra allievi frequentanti ed ex allievi, in modo da celebrare i 20 anni dell’istruzione e formazione professionale. Dopo i saluti di Mario Sommariva, presidente della Autorità portuale dei Sistema del Mar Ligure Orientale, è toccato ad Alessandro Clavarino, dirigente ufficio scolastico regionale Liguria. A seguire il contributo dell’assessore alla Formazione della Regione Liguria Marco Scajola. "Regione Liguria, insieme a Cisita, Confindustria e a tante realtà lavorative spezzine – dichiara – ha fatto tanto in tema di formazione in questi anni, cercando di coniugare le reali opportunità di impiego con le esigenze occupazionali del territorio. Bene ha fatto 20 anni fa la Regione a credere fin da subito ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFp) dando qualifiche e successivo lavoro a circa 10mila studenti". Poi i due grandi spazi dedicati ai protagonisti della giornata, gli allievi, raccogliendo il plauso dell’assessore Manuela Gagliardi.

Prima di passare al secondo segmento, dedicato ai 20 anni della istruzione e formazione professionale, un intervento d’eccezione, quella dello spezzino Tommaso Colliva, celebre produttore discografico di band come Muse, di Diodato, Ghemon, oltre a essere il leader del gruppo Calibro 35.Un perfetto apripista per altri testimonial, i ragazzi diplomati al Cisita che hanno parlato della loro esperienza formativa, fino a entrare nel mondo del lavoro: i fratelli Achraf e Saad Mounatik per gli operatori meccanico, Erika Bertolini per il corso dei servizi d’impresa e Marco Mameli per gli operatori del legno. Chiamati anche altri tre ragazzi che stanno frequentando ora gli stessi indirizzi, per ricevere una borsa di studio intitolata a Giorgio S. Bucchioni: sono state consegnate dall’assessore Patrizia Saccone – intervenuta poi insieme anche a Claudio Banci di Confindustria Liguria - che, contestualmente, ha anche assegnato un buono spendibile in materiale didattico agli istituti comprensivi di ‘Ragazzi in Azienda’.

Marco Magi