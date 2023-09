Vent’anni di aiuti e solidarietà a La Spezia con l'Associazione San Francesco

Festeggia i suoi primi vent’anni di solidarietà l’Associazione San Francesco, una realtà significativa del volontariato spezzino. Lo fa giovedì, con un’iniziativa al Santuario Sant’Antonio da Padova dei frati minori di Gaggiola. ‘Vent’anni insieme per la carità e le missioni’, con un richiamo allo spirito del Santo di Assisi a favore del prossimo e della semplicità di vita. Si parte alle 18 con la celebrazione eucaristica. La presiede fra Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, concelebra fra Enzo Maggioni, ministro provinciale dei frati minori del Nord Italia. A seguire, alle 18,45 circa, ci sarà un incontro tra i volontari del Centro della Carità. "La festa – dichiara fra Gianluigi Ameglio, guardiano del convento di Gaggiola – vuole essere un segno di riconoscenza dei frati minori verso i tanti volontari che ogni giorno ci affiancano nel servizio ai bisognosi". La diocesi spezzina, guidata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, riceverà la visita del vescovo di Massa Carrara - Pontremoli fra Mario Vaccari, uno dei soci fondatori dell’Associazione San Francesco.

I volontari da due decenni si occupano di assistere le persone in situazione di povertà, emarginazione e sofferenza. Ne fanno parte un centinaio di spezzini di diverse età e professioni. Ogni giorno, tranne il mercoledì, l’associazione sostiene i frati minori nella distribuzione dei pasti caldi di mezzogiorno. Inoltre, fornisce, a chi è nel bisogno, un servizio d’ascolto, vestiario donato dai cittadini, la possibilità bisettimanale di fare la doccia ed offre anche un piccolo rifugio notturno per una singola persona per brevi periodi. L’Associazione San Francesco Onlus ha anche una forte vocazione missionaria e mantiene dei collegamenti operativi con i luoghi e i progetti seguiti dai frati francescani. Il suo impegno civico è stato riconosciuto dal Comitato del Premio Siro Silvestri, che le ha assegnato il Premio della Solidarietà 2022. Un premio condiviso con tanti ‘aiutanti’, tra cui i giovani del liceo Mazzini, coinvolti nelle attività di volontariato e di Pcto, l’ex alternanza scuola-lavoro.