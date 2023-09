Veneziano e Dehò in Summer School

Si arricchisce di un nuovo protagonista la ‘Summer School’ dedicata all’arte contemporanea che si svolgerà a Sarzana dal 7 al 9 settembre. Sarà Giuseppe Veneziano, pittore italiano e una delle figure di spicco dei gruppi artistici italiani ‘New Pop’ e ‘Italian Newbrow’, che dialogherà con il professor Valerio Dehò, già docente di filosofia estetica delle accademie di Carrara Brera e Bologna, sul tema scelto provocatoriamente come titolo dell’evento giunto alla sua seconda edizioni: ‘L’arte contemporanea è veramente arte?’. Politica, sesso e religione sono i tre parametri delle provocazioni artistiche di Giuseppe Veneziano che l’artista utilizza per valutare il clima culturale di ogni periodo. L’evento è previsto il 7 settembre, alle 17, dopo i saluti del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, in apertura della ‘Sarzana Summer School’ alla Firmafede. Si tratta di un appuntamento aperto al pubblico. Prenotazioni a [email protected] o allo 0187 875839.