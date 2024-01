Venduta l’ex residenza dei Gesuiti. Nelle casse comunali 920mila euro

LA SPEZIA

Alloggi nell’ex residenza dei padri gesuiti. Dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto, il Comune della Spezia riesce a vendere lo storico fabbricato di via XX settembre, ceduto all’impresa edile Edilbrija per 920mila euro. Realizzato a metà degli anni Sessanta, l’immobile era stato ottenuto in permuta da Palazzo civico poco meno di dieci anni fa, con l’obiettivo di valorizzarlo: all’epoca, l’idea era quella di farne una scuola o di adattarla a foresteria riservata agli universitari. Alla fine del 2019, la decisione di vendere il fabbricato all’asta: il primo prezzo fissato dal Comune fu di 1.995.000 euro, una stima decisamente fuori mercato dato che nessuno si presentò con un’offerta. Analogo epilogo per le successive tre aste comunali, fino alla svolta arrivata a dicembre, con la presentazione – da parte di un’altra impresa edile – di una manifestazione di interesse per l’acquisto dell’immobile, che ha inevitabilmente attivato le procedure per la vendita pubblica del bene, con il Comune che a stretto giro di posta ha rilanciato un avviso per la manifestazione di interesse vincolante all’acquisto, cui hanno risposto altre tre aziende. La vendita si è dunque trasformata in una vera e propria asta, con base fissata a 801.900 euro: la ’battaglia’ a suon di rilanci si è chiusa con la vittoria dell’azienda Edilbrija. Nel compendio edilizio saranno realizzata diverse abitazioni, in linea con quanto previsto dal Piano urbanistico comunale: i fabbricati pubblici, una volta ceduti, assumono acquisiscono la destinazione dell’area in cui ricadono, e quella di via XX settembre è, appunto, un’area residenziale.

Da anni il Comune tentava di vendere il fabbricato: nell’ultimo periodo l’immobile era stato inserito anche da Regione Liguria sul sito www.opportunityliguria.it, portale web creato per attrarre investitori e creare interesse sulle principali aree dismesse. L’ex residenza dei Padri Gesuiti è composta da quattro piani, e richiede importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a infissi interni ed esterni, ringhiere, terrazze, pavimentazione e rivestimenti. Opere necessarie per riammodernare il complesso, destinato ora ad essere trasformato in alloggi.

mat.mar.