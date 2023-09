Vele al vento in ricordo di Talamoni a La Spezia: Regata 5 Terre National Park Seafuture

Italian Blue Growth, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Cinque Terre, organizza la terza edizione della ‘Seafuture - 5 Terre National Park Regatta’, con il supporto tecnico della sezione spezzina della Lega Navale. La regata, nata all’interno di ‘Seafuture’, non si è potuta svolgere nelle date della fiera per motivi logistici, si terrà domenica nell’ambito della Golfo dei Poeti Cup. "Vogliamo dedicare questo evento a Roberta Talamoni, amica e preziosa collaboratrice di Seafuture recentemente scomparsa – dichiara Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth – che sin dalla prima edizione è stata punto di riferimento della regata in virtù del suo ruolo di vicepresidente della Lega Navale della Spezia e consigliere dell’Associazione italiana Vele d’epoca". La regata è un appuntamento consolidatosi nel tempo, che ha visto nelle precedenti edizioni la partecipazione di oltre 30 imbarcazioni per regata, e ha saputo rappresentare il significato di inclusività aprendo le porte ad equipaggi nuovi alla competizione, abbattendo le barriere sia fisiche che mentali. Le difficoltà e gli ostacoli propri della vita in barca sono diventate così, occasioni di dialogo e comunicazione, di reciproca comprensione e di confronto tra coloro che amano il mare. "Siamo felici di sostenere anche quest’anno un’iniziativa in armonia con i valori della nostra Area Marina Protetta – afferma Donatella Bianchi, presidente Parco nazionale delle Cinque Terre –, perché capace di coniugare lo sport in natura con i principi fondamentali di scoperta del patrimonio ambientale, tutela del mare e crescita personale, in un contesto unico al mondo". È possibile iscriversi alla regata visitando il sito https:www.golfodeipoeticup.it#section-1.