Vedere con gli occhi della musica. In streaming il primo brano di Linda

‘Lei è la mia luce’ è il titolo del primo inedito della tredicenne Linda Marchetti. Il brano, interamente autoprodotto, è già disponibile per lo streaming su tutte le piattaforme digitali. Con lei festeggia il risultato l’associazione di volontariato Real Flavor per il debutto di questa piccola grande artista non vedente, che dimostra quotidianamente grande passione per la musica, impegno e dedizione. Linda vive alla Spezia, accompagnata e supportata nella vita quotidiana dai suoi genitori, Concetta e Roberto. "Suonare il pianoforte e cantare sono cose che la fanno stare bene – spiega Concetta – . Nei suoi pezzi, sia cover che inediti, mette tutta se stessa e le emozioni che trasmette all’ascoltatore sono eccezionali. Come mamma posso dire di essere molto fiera e orgogliosa di lei. Linda riesce a brillare anche nei momenti più bui, a trovare sempre il lato positivo. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di sei anni e canto quando ne aveva dieci. Il suo sogno è raccontare la sua storia in musica e io farò di tutto perché si realizzi". Il presidente di Real Flavor, Marco Vecchi, invita a seguire Linda, oltre che nei suoi profili Instagram (dove conta già 10mila follower) e Facebook, quando parteciperà al ‘Mentana Rock Benefit’ e al ‘Real Flavor’s Christmas’, eventi benefici e di raccolta fondi destinati ad aiutare bambini affetti da gravi patologie. Tra l’altro ricordiamo Linda cantare e suonare il pianoforte al concorso ‘Lo Sprugolino d’oro’, piazzandosi quarta, per un niente fuori dal podio. Questa bella canzone di ringraziamento, siamo certi, è il primo passo verso un lungo cammino lastricato di note.

Marco Magi