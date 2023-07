Varese, tre medici sul territorio "Il servizio senza interruzioni"

"Nonostante la difficoltà di reclutare medici di medicina generale nei territori dell’entroterra, il servizio di medicina generale a Varese Ligure non ha subito nessuna interruzione". Così Asl4 interviene sull’iniziativa lanciata a Varese Ligure da un gruppo di cittadini che, riunitosi in un comitato, ha annunciato la propria ‘marcia’ su Genova al fine di ottenere risposte in merito alla carenza di medici di base che da tempo interessa l’Alta Val di Vara. "Dal momento del pensionamento di uno dei due medici di zona si è aperto un ‘buco’ di copertura oraria che sta perdurando da oltre 6 mesi e che ha procurato parecchi problemi alla cittadinanza" hanno spiegato i cittadini. Per l’azienda sanitaria, "in attesa delle risposte a settembre che i medici decideranno liberamente di dare al bando pubblicato da Asl4 nei tempi previsti dalla normativa per scegliere la convezione a tempo indeterminato a Varese Ligure, il servizio ai cittadini, che hanno tutti un medico di medicina generale assegnato, è stato sempre assicurato, e lo è tuttora".

Tre i medici convenzionati presenti sul territorio: il dottor Naser Eslami Hamid Reza, che riceve lunedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 18 presso poliambulatorio di piazza Pieve; il dottor Ciro Mazzotti che riceve il lunedì dalle 17 alle 20 e mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, presso il proprio studio di via Fossato; la pediatra Esra Tevruz, che riceve lunedì dalle 15 alle 16 e venerdì dalle 10 alle 11 al poliambulatorio Asl4 di piazza Pieve. Nei prossimi giorni Asl 4, con i sindaci dell’Alta Val di Vara, presenterà il piano di servizi sanitari e sociosanitari integrati per lo sviluppo ulteriore della salute sul territorio.

Nella foto d’archivio: un medico di famiglia