Vandali distruggono l’altalena inclusiva, rabbia a Ceparana e Beverino

Val di Vara, 20 agosto 2024 – Come definirli? Qualunque scelta calza a pennello per definire gli autori dei danneggiamenti avvenuti la scorsa notte a Beverino e Ceparana, in aree pubbliche dall’importante contesto civile e sociale. Con ogni probabilità si tratta dell’azione di distinta di mani diverse, entrate in azione nottetempo per non essere colti sul fatto ed essere chiamati a rispondere delle proprie azioni. Al momento non risulta sia stata presentata alcuna denuncia sui due episodi, ma non è escluso che gli autori possano essere identificati attraverso l’analisi di alcune telecamere di sorveglianza della zona.

A fare le spese dell’azione degli idioti di turno è stato il Parco delle Farfalle a Ceparana, area inclusiva realizzato dall’associazione Su la testa e finanziato da Fondazione Carispezia: nel mirino dei vandali è finita l’altalena inclusiva realizzata per i bimbi con disabilità. Nemmeno questo ha fermato l’azione di chi si è voluto ’divertire’ danneggiando il patrimonio pubblico. Analogo sdegno a Beverino dove è stato preso di mira il monumento degli alpini ubicato al centro polivalente: sono state rubate la bandiera dell’Unione Europea e il tricolore nazionale che sventolavano sul monumento in marmo.

"Questo monumento – la protesta che alcuni abitanti della zona hanno esternato attraverso i social – rappresenta in primo luogo gli alpini caduti nelle due guerre ma anche tutti i militari che hanno perso la vita nei periodi bellici". Ma l’atto vandalico non si è fermato al solo furto delle bandiere: è stato infatti danneggiata la piuma sul cappello di marmo del monumento. "Questi gesti indirizzati a simboli così importanti ci inducono a pensare che in tanti si siano dimenticati i sacrifici che i nostri nonni e genitori hanno dovuto sopportare per creare una nazione democratica quale siamo. A queste persona diciamo solo di vergognarsi".