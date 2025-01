Valdimagra brilla in Glamour Cup. Secondo posto per le pallavoliste

La formazione femminile Under 16 del Valdimagra Volley è salita sul podio della "Glamour Volley Cup", importante torneo organizzato dal Monza Brianza Volley nella cornice del villaggio olimpico di Lignano Sabbiadoro. Tre giorni in cui le ragazze di coach Poligheddu si sono confrontate con diverse altre realtà italiane tra cui Udine, Monza Brianza e Treviso. La formazione rossoblu ha giocato alla meglio dei 3 set tutte le partite, senza mai perdere un parziale, dimostrando buone qualità sia tecniche che tattiche, confrontandosi con realtà molto diverse e tenendo testa a tutte le avversarie. In finale le spezzine sono scese in campo contro le forti ragazze del Lecco, che militano nel campionato di Eccellenza lombarda Under 16. È stata una partita durissima in cui, pur dando vita ad un bellissimo confronto, le valligiane sono uscite sconfitte, riuscendo comunque a conquistare un ottimo secondo posto e tornando così a casa con un bagaglio di esperienza sicuramente arricchito. "Abbiamo dimostrato buone capacità tecniche e tattiche – commenta coach Poligheddu – oltre a grinta e costanza sul campo. Nonostante l’ultima sconfitta sono estremamente soddisfatto di questo secondo posto. Ringrazio genitori e società per aver reso possibile la partecipazione delle atlete a questi 3 giorni di intensa pallavolo, dove non è mancato il divertimento per le ragazze e anche per noi accompagnatori. Usciamo da questa esperienza più coese e determinate per la ripresa, dopo la pausa natalizia, di tutti i campionati U16 , U18 e Prima Divisione a cui partecipiamo".

Ilaria Gallione