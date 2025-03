"Vai all’inferno Dante!". Dante & videogiochi

Il 12 maggio 2020 esce nelle librerie ’Vai all’inferno, Dante!’, un romanzo per ragazzi che fonde avventura, storia e letteratura in un mix esplosivo. Il titolo potrebbe far saltare sulle sedie più di un insegnate, ma leggendolo ci si avvicina ancora di più al Sommo Poeta. Il protagonista è Vasco, quattordicenne ribelle e problematico, campione di Fortinite che vive in una lussuosa villa fiorentina, la Gagliarda. La sua vita viene sconvolta quando, durante una visita al museo della villa, si trova catapultato nel 1300, nell’epoca di Dante Alighieri. Vasco si ritrova così a dover affrontare un viaggio avventuroso e pericoloso, accompagnato da Dante, un uomo tormentato e geniale. I due intraprendono un percorso che li porterà attraverso le atmosfere cupe e suggestive dell’Inferno dantesco, rivivendo le scene più iconiche della Divina Commedia. I personaggi principali sono: Vasco, un ragazzo moderno, viziato e arrogante, che dovrà imparare a confrontarsi con le proprie debolezze e a crescere, Dante Alighieri che si rivela un maestro severo ma giusto per Vasco, Beatrice che guiderà Vasco nel percorso di redenzione, Virgilio che aiuterà Vasco a comprendere il significato del viaggio. Il romanzo affronta temi importanti come la crescita personale, il valore della cultura, il potere dell’amicizia. ’Vai all’inferno, Dante!’ è un romanzo che appassiona e fa riflettere, dimostra come la letteratura classica possa essere ancora attuale e capace di parlare al cuore dei giovani lettori.